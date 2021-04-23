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Общество

В скорой объяснили, почему бригада не приехала к потерявшей сознание девочке

В скорой объяснили, почему бригада не прибыла вовремя в школу, где девочка потеряла сознание. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора по оперативной работе Центра экстренной медицины Болотбек Абдылдаев.

Отметим, 11 марта потерявшая сознание во время урока ученица школы № 87 Бишкека умерла в больнице. Мать требует уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи подростку.

В день происшествия администрация школы позвонила в скорую четыре раза. Однако медики не приехали.

«Первый вызов, что 11-летняя девочка потеряла сознание в школе, поступил в 8.09, второй — в 8.14. Сказали, ребенка отнесли в ФАП, находящийся рядом со школой. Третий поступил в 8.17. Дежурная сказала, что детская реанимационная бригада занята. Отправила взрослую. Последний вызов поступил в 8.20. Позвонили из поликлиники и сказали, что мать решила не дожидаться скорую помощь и повезла ребенка в больницу. В этот момент бригада находилась на Жибек Жолу. Если бы подождали пять минут, бригада бы прибыла на место», — говорит Болотбек Абдылдаев.

Средняя школа № 87 находится в районе рынка «Дордой».

«У девочки был порок сердца с детства. Мы понимаем, насколько это серьезный диагноз. Жаль, что так произошло, я соболезную семье», — заключил Болотбек Абдылдаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191265/
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