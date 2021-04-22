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Общество

Цифра дня. 109 тысяч 436 семей в Кыргызстане получают пособие для малоимущих

Пособие «уй-булого комок» получают 109 тысяч 436 семей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

«Эти пособия выплачиваются семьям, в которых есть дети до 16 лет и чей месячный доход на человека ниже гарантированного минимального дохода — 1 тысячи сомов», — отметили в ведомстве.

В Минздравсоцразвития уточнили, что в семьях, получающих «уй-булого комок», проживает 352 тысячи 132 ребенка в возрасте до 16 лет.

Размер пособия составляет 810 сомов на одного ребенка. Если семья проживает в высокогорных, отдаленных или труднодоступных селах, где установлены районные коэффициенты, то пособие выплачивается с их учетом.

В министерстве подчеркнули, что только это пособие выплачивается малоимущим и только на детей. Значит, семьи, в которых их нет или чьи доходы составляют меньше 2 тысяч 748 сомов на душу населения (такой была стоимостная величина общей черты бедности в 2019 году, по данным Нацстаткома) к малоимущим не относятся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191178/
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