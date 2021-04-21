«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Организаторы представили программу концертов

В ОФ «Центральная Азия — Арт Менеджмент» представили программу XVI Бишкекского международного фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна».

В первый день после церемонии открытия выступит группа The Present Moment (Кыргызстан). Затем ожидаются онлайн-выступления коллективов Sketchbook Quartet (Австрия) и ReMsAx band (Узбекистан). Завершит концертный день Serenity из Израиля.

Второй день начнется с онлайн-выступления проекта фестиваля «визит-тур», сыграют музыканты из Оша и Беловодского, затем на сцену выйдет джазовое трио Викрама Рузахунова (Кыргызстан), группа «Дильнавоз» из Таджикистана выступит онлайн. Tamer Temel (Турция) и Trijazz (Испания) сыграют на сцене филармонии.

Гости фестиваля: Азиз Гапаров (Кыргызстан) — саксофон, Альба Фахардо (Испания) — танцовщица фламенко.

Фестиваль состоится 23-24 апреля на Большой сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Начало в 18.00.

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