Альтернатива акониту. Ученые предлагают куркумин как средство от коронавируса

Бразильские ученые подготовили обзор научных публикаций, посвященных противовирусному действию куркумина — природного алкалоида, который содержится в корне куркумы — травянистого растения из семейства имбирных.

Авторы считают куркумин потенциально эффективным и безопасным средством против коронавируса и предлагают использовать его в составе наноструктурных препаратов. Исследование опубликовано в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

Как отмечается в сообщении РИА Новости, несмотря на то, что глобальное внедрение вакцин против COVID-19 продвигается впечатляющими темпами, пандемия еще далека от завершения, и ученые продолжают поиски альтернативных противовирусных средств.

Лечебные свойства куркумина хорошо изучены. Его действие описано во многих исследованиях как противовоспалительное, противоопухолевое, антиоксидантное и противовирусное, а переносимость и безопасность доказаны.

Использование куркумина в качестве противовирусного средства связано с его способностью подавлять вирусные ферменты, а также модулировать воспалительные процессы, вызванные инфекцией. Он регулирует вирусную транскрипцию и регуляцию, с высокой эффективностью связывается с главной вирусной протеазой, которая играет ключевую роль в репликации, и ингибирует прикрепление вируса и проникновение в клетку-хозяина.

Диапазон его противовирусного действия распространяется на вирусы гепатита С, иммунодефицита человека (ВИЧ), Эпштейна-Барра и гриппа А. В ряде исследований сообщается, что он подавляет вирусную протеазу более эффективно, чем другие натуральные продукты, включая кверцетин, или лекарства, такие как хлорохин и гидроксихлорохин. Это позволяет снизить вирусную нагрузку в клетке человека намного быстрее, чем с помощью других ингибирующих препаратов, и, таким образом, предотвратить прогрессирование заболевания.

Что касается нового коронавируса SARS-CoV-2, существуют исследования, доказывающие, что куркумин блокирует взаимодействие между вирусом и клетками-мишенями человека, подавляя как спайковый белок вируса, с помощью которого он прикрепляется к клетке, так и рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в клетку.

Однако существует проблема — использовать куркумин напрямую не удается, так как он плохо растворяется в воде, а в кислых и щелочных средах крайне нестабилен — при пероральном приеме он быстро разлагается и выводится через кишечник и печень.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.