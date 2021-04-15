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Общество

Гостиница «Иссык-Куль» больше не памятник по инициативе управделами президента

Инициатором исключения гостиницы «Иссык-Куль» из реестра памятников было управделами президента и правительства. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекглавархитектуре.

По ее данным, здание находилось на балансе управделами, откуда в столичную мэрию поступило письмо о внесении в Государственный список истории и культуры местного значения пометки об «утрате» статуса памятника архитектуры гостиницы «Иссык-Куль».

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В июне 2020 года на основании распоряжения муниципалитета Бишкекглавархитектура создала комиссию, которая рассмотрела обращение управделами. Кроме того, она изучила заключение архитектурно-градостроительного анализа Научно-исследовательского проектного института «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики, мнения и предложения Союза архитекторов, Ассоциации проектировщиков Кыргызстана, авторов проекта.

«Основываясь на них, а также принимая во внимание, что здание находится в крайне неудовлетворительном состоянии, не подлежит дальнейшей эксплуатации и утратило архитектурно-художественную ценность, комиссия согласилась с выводами заключения «Кыргызреставрации» и вынесла решение о возможности внесения изменений в список памятников истории и культуры», — отметили в Бишкекглавархитектуре.

Рассмотрев протокол заседания комиссии, Минкультуры сочло целесообразным принятие мэрией решения о выводе объекта из реестра.

«В рамках действующего законодательства Бишкекглавархитектура подготовила проект постановления «О внесении изменений в список памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории Бишкека» — в пункте 167 столбец 6 дополнить словом «утрачен», — заметили в организации.

Напомним, накануне стало известно, что гостиницу «Иссык-Куль» вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. О намерении властей сделать это стало известно на последней сессии Бишкекского городского кенеша. Тогда депутаты приняли проект постановления, что столичный муниципалитет является уполномоченным органом по обеспечению выявления, учета, охраны, реставрации, а также утверждению списков объектов историко-культурного наследия местного значения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190214/
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