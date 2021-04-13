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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Родственники задержанного начальника отдела СБНОН по Ошу вышли на митинг к ГКНБ

Возле здания ГКНБ сегодня митинговали несколько человек. На акцию протеста с плакатами вышли родственники задержанного начальника отдела СБНОН МВД по Ошу и Ошской области.

из Telegram
Фото из Telegram. Митинг у здания ГКНБ

Митингующие требовали, чтобы задержанного отпустили из ИВС СИЗО ГУ ГКНБ в Оше. Однако к участникам пикета так никто и не вышел.

Напомним, что 25 марта ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в ЕРПП по статье 267 части 2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) Уголовного кодекса, ГКНБ совместно с СБНОН МВД в Кара-Суйском районе Ошской области задержал сбытчиков наркотических средств.

Известно, что Н. С. И., И. И. Х. и начальник отдела СБНОН МВД по Ошу и Ошской области майор милиции Б. С. длительное время занимались сбытом наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189917/
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