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Общество

Соцфонд: Средства на выплату пенсий начали перечислять 9 апреля

В Социальном фонде рассказали 24.kg, откуда появилось объявление об отсутствии финансирования на выплату пенсий.

На апрель 2021 года предварительная потребность на выплату пенсий составляет 4 миллиарда 143 миллиона сомов. На 13 апреля перечислено 3 миллиарда 378 миллионов сомов, или 81,5 процента.

«Из-за того, что 10 апреля 2021 года выпало на субботу, Социальный фонд открыл финансирование пенсий с 9 апреля 2021 года в соответствии с утвержденным графиком ГП «Кыргызпочтасы», — рассказали в Соцфонде.

В Министерстве экономики и финансов также сообщили, что перечислили средства. Соцфонд их распределил для «Кыргыз почтасы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189883/
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