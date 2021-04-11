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Общество

В Бишкеке начали мыть улицы, остановки, скамейки и фонтаны

В Бишкеке начали мыть улицы, остановки, заборы, скамейки и фонтаны. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, параллельно проводятся работы и по ремонту, покраске урн и скамеек.

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«Столичные фонтаны готовят к летнему сезону. С осени проводили плановые ремонтные и профилактические работы: приведены в порядок все задвижки, укреплены станины электродвигателя, заменены прокладки, болты между задвижками и насосами, подшипники электродвигателей и насосы, зачищены кабели от окисления электродвигателей и многое другое. Сейчас «Тазалык» очищает все чаши от грязи, песка и мусора, проводит покраску трубопроводов и тумб», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189571/
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