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Общество

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропала 15-летняя Айбийке Мамбеталиева

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека ведут поиски без вести пропавшей 15-летней Айбийке Мамбеталиевой. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«8 апреля с заявлением в милицию обратилась мать девочки. По ее словам, 7 апреля в 10.30 дочь вышла из дома в жилмассиве «Ак-Орго» и не вернулась. По настоящее время местонахождение пропавшей неизвестно», — проинформировали в УВД.

Приметы разыскиваемой: рост примерно 145-150 сантиметров, полного телосложения, волосы рыжие длинные, кончики волос обесцвеченные, глаза зеленые.

Была одета в весеннюю черную куртку, черные брюки, черные туфли, при ней был рюкзак.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0553102880, 0703401600, 0707304753 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189473/
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