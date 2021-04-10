Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропала 15-летняя Айбийке Мамбеталиева

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека ведут поиски без вести пропавшей 15-летней Айбийке Мамбеталиевой. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«8 апреля с заявлением в милицию обратилась мать девочки. По ее словам, 7 апреля в 10.30 дочь вышла из дома в жилмассиве «Ак-Орго» и не вернулась. По настоящее время местонахождение пропавшей неизвестно», — проинформировали в УВД.

Приметы разыскиваемой: рост примерно 145-150 сантиметров, полного телосложения, волосы рыжие длинные, кончики волос обесцвеченные, глаза зеленые.

Была одета в весеннюю черную куртку, черные брюки, черные туфли, при ней был рюкзак.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемой, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0553102880, 0703401600, 0707304753 и 102.