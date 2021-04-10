Внимание, розыск! В селе Кум-Арык пропал 15-летний Адилет Данияров

Волонтеры Добровольно отряда спасателей разыскивают 15-летнего Адилета Даниярова, 20 февраля без вести пропавшего в селе Кум-Арык. Об этом 24.kg сообщила координатор объединения Катерина Клевакова.

«Мальчик вышел из дома и не вернулся. Его приметы: рост 165 сантиметров, вес 52-54 килограмма,

худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в куртку черного цвета, брюки черного цвета, ботинки Nike черного цвета. Особые приметы: есть небольшой шрам на голове справа», — сказала она.

Фото Добровольного отряда спасателей. 15-летний Адилет Данияров

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом, волонтеры просят обращаться по телефонам: +996755074720, +996555230490.