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Общество

Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение избирательных участков

ОАО «Северэлектро» усиливает работу по обеспечению бесперебойным электроснабжением избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В рамках подготовки к проведению выборов депутатов местных кенешей «Северэлектро» усиливает работу по обеспечению бесперебойным электроснабжением 753 избирательных участков, из них по Чуйской области — 408, Таласской области — 117 и по Бишкеку — 228. На период с 10 по 11 апреля приостановлены все плановые ремонтные работы и переключения за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий внештатных ситуаций», — проинформировали в компании.

Утверждены графики дежурства ответственных лиц, обеспечена готовность аварийных бригад в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций, готовность резервных источников питания и спецтехники, наличие аварийного запаса материалов, в том числе горюче-смазочных материалов.

В случае возникновения вопросов по электроснабжению можно обратиться в круглосуточный кол-центр по телефонам: 1209, 0772001209, 0702001209, 0556001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189457/
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