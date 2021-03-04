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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Гульбара Калиева не пришла на заседание дисциплинарной комиссии

Сегодня дисциплинарная комиссия при Совете судей рассматривает вопрос о привлечении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.

Глава дисциплинарной комиссии Марат Осмонкулов сообщил, что Калиева надлежащим образом была извещена. Он предоставил заявление председателя ВС о том, что она болеет.

«В своем заявлении Гульбара Калиева просит не рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности в ее отсутствие. Кроме того, она предоставила больничный лист и справку из спецполиклиники», — сказал Марат Осмонкулов.

Представитель Генпрокуратуры сообщила, что закон не обязывает присутствие судьи на заседании комиссии. Прокурор просила продолжить рассмотрение вопроса без участия Гульбары Калиевой. Члены комиссии ушли на совещание.

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185375/
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