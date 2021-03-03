Гульбара Калиева болеет. В Верховном суде ответили ГКНБ

Информация о том, что председатель Верховного суда Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса дисциплинарной комиссией, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что заседание комиссии откладывалось ввиду болезни Гульбары Калиевой. Это, как пояснили в суде, подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением.

«Рассмотрение вопроса откладывалось в связи с болезнью. Это допускается законодательством и не может расцениваться как препятствование в работе дисциплинарной комиссии», — прокомментировали в Верховном суде.

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.