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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Гульбара Калиева болеет. В Верховном суде ответили ГКНБ

Информация о том, что председатель Верховного суда Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса дисциплинарной комиссией, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что заседание комиссии откладывалось ввиду болезни Гульбары Калиевой. Это, как пояснили в суде, подтверждается листком нетрудоспособности, выданным лечебным учреждением.

«Рассмотрение вопроса откладывалось в связи с болезнью. Это допускается законодательством и не может расцениваться как препятствование в работе дисциплинарной комиссии», — прокомментировали в Верховном суде.

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185304/
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