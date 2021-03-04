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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Поставлена под угрозу нацбезопасность. В чем еще обвиняют Гульбару Калиеву

Сегодня дисциплинарная комиссия при Совете судей рассматривает вопрос о привлечении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.

Глава ВС была извещена, но ни она, ни ее адвокат не явились на заседание. В итоге комиссия продолжила работу без участия Гульбары Калиевой.

На заседании зачитали представление Генпрокуратуры, где глава надзорного органа Курманкул Зулушев просит отстранить от занимаемой должности и привлечь председателя Верховного суда Гульбару Калиеву к уголовной ответственности.

При этом сама глава ВС КР не предоставила документов о своей невиновности.

Следователь по особо важным делам Замирбек Субаналиев сообщил, что ущерб государству составил 1 миллион 211 тысяч сомов. Кроме того, по его словам, поставлена под угрозу госбезопасность. В частности, это утечка информации, частной компании предоставлен полный доступ к базам данных.

Гульбаре Калиевой хотят предъявить обвинение по статье «Коррупция» УК КР.

Напомним, Генеральная прокуратура внесла представление в дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело. Оно касается коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд». В ГКНБ считают, что Гульбара Калиева под различными предлогами затягивает процесс рассмотрения вопроса о привлечении ее к ответственности в дисциплинарной комиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185383/
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