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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 13 февраля 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 13 февраля 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −33,2 градуса.

Самым теплым 13 февраля было в 1970-м, когда температура составила +15,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2006 года со средней температурой +3,7 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 13 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −1-+1 градус. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +10-12 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183215/
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