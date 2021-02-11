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Общество

Юрист из США стал звездой соцсетей из-за «кошачьего» фильтра в Zoom

Адвокат из США включил «кошачий» фильтр в Zoom во время заседания суда. Ролик мгновенно разлетелся по Сети. Об этом сообщает New York Times.

Юрист Род Понтон заменил свое изображение на «кошачий» фильтр, который следит за движением глаз и губ, стараясь повторять мимику говорящего.

Судья сообщил, что у коллеги включился фильтр. Но Род Понтон ответил, что не знает, как его убрать. «Я здесь. Я не кот», — добавит адвокат.

Хотя Понтон признался, что «был в ужасе», когда случился данный инцидент, он не жалеет о случившемся. «Я рад, что смог заставить страну посмеяться в эти непростые времена», — отметил герой социальных сетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183087/
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