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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

У Балбака Тулобаева появился еще один советник. Представитель перевозчиков

У и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева появился новый общественный советник по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне прошла встреча начальника управления городского транспорта Таалайбека Акматбаева с руководителями частных фирм-перевозчиков, представителями управления государственной Налоговой службы и Социального фонда.

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«Обсуждена возможность временного снижения размера ежемесячных налоговых и социальных отчислений. Ранее на встречах с и. о. мэра представители компаний-перевозчиков поднимали вопрос поддержки водителей, которым нелегко выплачивать обязательные ежемесячные взносы в связи с трудностями в эпоху пандемии COVID-19. Данный вопрос будет рассмотрен в рамках правового поля», — сообщили в мэрии.

Ранее Балбак Тулобаев просил руководителей частных фирм избрать одного представителя, который станет общественным советником по транспорту. «На собрании большинство голосов набрал директор ОсОО «Батыр Хан Мурагер» Юрий Петров, за него проголосовали 18 человек», — отметили в мэрии.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181551/
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