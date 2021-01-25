Финпол проверяет необоснованное завышение цен на авиабилеты в Россию

Финансовой полицией проводится проверка по факту необоснованного завышения стоимости на авиабилеты в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что сотрудники ГСБЭП произвели контрольный закуп в одной из авиакасс авиабилета по направлению Бишкек — Москва на сумму 67 тысяч 800 сомов, где установлен факт искусственного завышения стоимости перелета со стороны туроператора.

«Туроператор, пользуясь сложившимся высоким спросом, спекулировал на стоимости авиабилетов. Факт зарегистрирован в ЕРРП, ведется досудебное производство», — сообщили в ГСБЭП.

В ведомстве не уточняют, кто из туроператоров искусственно завышает стоимость авиабилетов. Однако на скрине видно, что билет продан турфирмой «Кочевник».

Фото пресс-службы ГСБЭП. Авиабилет в Россию

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса стоимость перелета из Кыргызстана в города России значительно увеличилась. Согласно требованиям российской стороны, кыргызстанцы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня (72 часа) до прибытия.

Кроме этого, авиакомпании «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» выполняют чартерные рейсы для граждан РФ, а также для кыргызстанцев по нескольким основаниям.