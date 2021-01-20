Доступ детей с ОВЗ к образованию. НПО хотят участвовать в разработке программ

Члены Национальной сети «Жанарык» обеспокоены, что программы инклюзивного образования разрабатываются без участия гражданских активистов, работающих в сфере защиты прав и развития людей (детей) с инвалидностью. Об этом говорится в их обращении на имя министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева.

В организации напоминают, что в Национальной стратегии развития на 2018-2040 годы предусмотрено формирование системы непрерывного образования и разработана Концепция развития инклюзивного образования на 2019-2023 годы.

В Концепции предоставление инклюзивного образования определено приоритетным направлением реализации образовательной политики государства.

Сейчас, по данным Национальной сети, Министерство образования и науки разрабатывает Государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностьями здоровья, положение о службе психолого-медико-педагогического сопровождения, типовую структуру индивидуального учебного плана, примерной адаптированной образовательной программы.

«Члены Национальной сети неоднократно поднимали вопросы о том, что в Кыргызстане грубо нарушаются права детей с инвалидностью на доступ к образованию в связи с тем, что в системе образования отсутствуют политики и документы по продвижению и реализации прав детей с инвалидностью на доступ к образованию. К сожалению, перечисленные документы разрабатываются без широкого участия членов сети «Жанырык», — говорится в обращении.

В сети просят министра предоставить информацию об участниках разработки вышеперечисленных документов, а также сами проекты документов; предоставить информацию о ходе апробации вышеперечисленных документов и включить в состав рабочей группы по разработке данных документов представителей сети.

Отметим, что Национальная сеть «Жанырык» создана в 2012 году для улучшения положения детей с инвалидностью и их родителей, состоит из 39 организаций из всех регионов Кыргызстана.