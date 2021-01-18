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Общество

Контроль за врачами и борьба с контрабандой. Зачем нужна база данных лекарств

Электронная база данных лекарств не позволит врачам выписывать препараты не по протоколу лечения. Об этом 24.kg сообщила экс-директор департамента лекарственных средств и медизделий Гульмира Шакирова.

По ее словам, некоторые врачи «сидят на бонусах», но система просто не примет дополнительных лекарств, не предусмотренных протоколом лечения. «Кроме того, база поможет бороться с коррупцией, контрабандой, фальсификатом, появится прозрачность процессов, а также возможность управлять стратегическими запасами. Пандемия коронавируса показала такую необходимость для оперативности. Сейчас организации здравоохранения не всегда хотят делиться своими запасами с другими больницами», — сказала Гульмира Шакирова.

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Она добавила, что при сотрудничестве с Турцией первый этап создания электронной базы данных лекарств полностью завершен. Она интегрирована с порталом госзакупок. Внедрение второго и третьего этапов притормозила пандемия.

«Турецкая сторона выразила также готовность подарить мобильное приложение для населения. Граждане смогут сканировать препараты по штрих-коду и видеть их статус (кто завез, из какой страны, срок годности и цену). Как раз то, что интересует именно население. Если не сканируется, значит, это контрабанда. В таком случае можно будет позвонить в кол-центры и сообщить, где был приобретен препарат. После этого инспекторы выезжают на место, изымают продукт и налагают штраф. Нужен всеобщий контроль», — подчеркнула Гульмира Шакирова.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что для внедрения базы нужно волевое решение и финансирование. Создать такую систему в Кыргызстане планируют с 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180246/
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