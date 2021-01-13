Прекратите травлю! За певца Кайрата Примбердиева заступились

Общественное объединение родителей детей с аутизмом «Рука в руке» выступило в защиту певца Кайрата Примбердиева, который после участия в скандальном шоу подвергся критике и нападкам. Соответствующее заявление они опубликовали на своей странице в Facebook.

«Мы не можем молчать, когда нашего доброго друга Кайрата Примбердиева травят из-за небольшой оплошности. На него накинулось огромное число ненавистников и злых языков. Хотим напомнить, что Кайрат — один из тех людей, кем мы гордимся и восхищаемся. Он прославлял нашу страну, безвозмездно помогал и помогает людям своим творчеством и делами», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что певец никогда не отказывал и принимал участие в благотворительных акциях. «Как говорил наш великий и нетленный писатель Чингиз Айтматов: «Самое трудное для человека — каждый день оставаться человеком», поэтому давайте оставаться людьми и пытаться прощать другим ошибки, за которые они уже раскаялись и принесли свои извинения», — сообщили там.

Представители общественного объединения также обратились к министру культуры Нуржигиту Кадырбекову с просьбой «не рубить сгоряча и принять во внимание все заслуги Кайрата перед страной».

Фото 24.kg. Публикация на странице общественного объединения в Facebook

Напомним, Министерство культуры намерено инициировать лишение певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов. О своем намерении наказать их за участие в скандальном шоу ранее сообщил глава ведомства Нуржигит Кадырбеков.

Отметим, проект певца Курала Чокоева, размещенный неделю назад на канале YouTube, вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз. Позже Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски.