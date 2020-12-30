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Общество

Воспитанникам детского дома в городе Ош подарили компьютеры и сладости

Воспитанникам детского дома «Алтын уя» в Оше подарили компьютеры и новогодние подарки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов посетил воспитанников детского дома, ознакомился с инфраструктурой учреждения. Градоначальник пообещал, что поможет в организации библиотеки для детей, а также в следующем году запланирует поддержку в улучшении условий учреждения.

В рамках мероприятия воспитанники детского дома подготовили коллективные творческие выступления и сольные номера. В рамках мероприятия мэр Оша вручил воспитанникам детского дома новогодние подарки, в том числе два компьютера, цветной принтер и сладости к новогоднему столу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178597/
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