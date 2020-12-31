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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным было 31 декабря 1968 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 31 декабря 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,2 градуса.

Самым теплым 31 декабря было в 2001-м, когда температура составила +14,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −0,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был декабрь 1925 года со средней температурой +5,2 градуса.

Самым холодным — декабрь 1984-го со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 31 декабря ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −8-10 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Воздух прогреется до −2-4 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178518/
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