Победителей конкурса «Жаш жаратман» наградили в Бишкеке

В Бишкеке состоялась церемония награждения победителей конкурса «Жаш жаратман» («Молодой созидатель»). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его информации, конкурс провели в целях формирования в сознании кыргызстанцев образа молодого гражданина, являющегося примером для каждого человека. Задачей каждого участника являлось создать социальный видеоролик воспитательного характера.

«Каждый, кто работал над видеороликами, внес свою лепту в создание образа примерного молодого гражданина Кыргызстана. И для нас очень отрадно, что вы смело говорите о проблемах современности, предлагая действенные пути их решения. И очень важно, чтобы мы не только говорили, каким должен быть «жаш жаратман», а также сами были одними из них. Всего на конкурс подали 26 видеороликов, среди которых определили трех победителей: первое место завоевала Суймкан Сулайманова, получившая приз в 200 тысяч сомов, второе — Жуманазар Койчубеков, приз — 150 тысяч, третье — Нурсултан Бактыбек уулу, приз — 100 тысяч», — сказал замдиректора госагентства Самат Токтоналиев.