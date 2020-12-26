Как встретить Новый год так, чтобы не оказаться на больничной койке

До Нового года остаются считанные дни. Несмотря на то что многие продукты подорожали, кыргызстанцы уже начали подготовку к нему, составляют меню и готовятся к закупкам. Но ежегодно после праздника немало людей с пищевыми отравлениями обращается за медицинской помощью. Как этого избежать, 24.kg рассказала врач Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшенкулова.

1 Три основных правила

В профилактике пищевых отравлений есть три основных правила.

Первое — соблюдение правил личной гигиены, чтобы предупредить заражение пищи патогенными бактериями. Перед приготовлением пищи необходимо помыть руки с мылом. Это следует делать после каждого контакта с сырой продукцией: мясом, рыбой. Кроме того, необходимо с моющими средствами мыть кухонные принадлежности, а для приготовления сырых продуктов — использовать отдельные доски и ножи, чтобы не было заражения патогенными организмами.

Второе правило — обеспечение температурных режимов хранения скоропортящихся пищевых продуктов: салаты с майонезом, молоко и молочные продукты, торты, готовая продукция. Их необходимо хранить в холодильнике.

Например, салат с майонезом не может храниться дольше 24 часов при температуре 2-4 градуса.

Также необходимо при хранении пищевых продуктов в холодильнике соблюдать продуктовое соседство. Полуфабрикаты необходимо разграничить с готовой к употреблению продукцией.

Третье правило — это термическая обработка продуктов. Она направлена на уничтожение патогенных бактерий и разрушение их токсинов в пище.

2 Избегать покупок в стихийных точках

Есть и другие дополнительные профилактические меры. Самое важное, ни в коем случае не покупать скоропортящиеся продукты (молоко, молочные продукты, торты, продукты домашнего изготовления) в местах стихийной торговли, у неизвестных лиц.

При покупке продуктов необходимо обращать внимание на срок годности, условия их хранения. Ни в коем случае не употреблять продукцию с истекшим сроком годности, с неправильным хранением.

При покупке овощей, ягод, фруктов необходимо обращать внимание на их внешний вид и не употреблять плодовоовощную продукцию с признаками порчи.

3 Целостность упаковки

Консервы проверяйте на герметичность банки. Могут быть ржавчина, деформация, отсутствовать этикета. Такие лучше не приобретать. Если же банка набухла, то это говорит, что продукция в ней уже испортилась.

Конечно же, при покупке любых продуктов, если они находятся в упаковках, необходимо обратить внимание на ее целостность и маркировку. Если ее нет — это сигнал, что продукт недоброкачественный.

4 Спиртное в меру

Ни в коем случае не злоупотребляйте алкогольными напитками. Приобретать их лучше в проверенных точках, обращать внимание на этикетку, маркировку, сроки годности.