Сотрудники «Бозымчака» просят премьер-министра помочь в запуске месторождения

Коллектив компании KAZ mineralz Bozymchak просит премьер-министра помочь предприятию запуститься. Об этом говорится в обращении, которое сотрудники компании направили на имя Артема Новикова.

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Из-за произошедших 6 октября беспорядков более 1 тысячи человек второй месяц сидят без работы и средств к существованию. Сотрудники компании утверждают, что виновники массовых беспорядков на горно-обогатительном комбинате «Бозымчак» установлены и хорошо известны, но почему-то до сих пор не задержаны.

«И мы понимаем, что компания не может возобновить свою деятельность в таких условиях. Никто не гарантирует, что завтра эти же люди, почувствовав свою безнаказанность, снова не устроят беспорядки на комбинате, не остановят вахтовые автобусы. Мы всегда были вне политики. Предприятие должно восстановить работу в прежнем режиме. Просим вас взять этот вопрос под свой контроль и помочь нам. Люди, виновные в давлении на компанию, выдвижении незаконных требований и вмешивающиеся в работу предприятия, должны быть наказаны», — говорится в обращении.

Напомним, что сегодня около 200 сотрудников предприятия вышли на митинг с требованием обратить внимание на их проблему.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что из-за сложившейся ситуации люди могут совсем остаться без работы. Работодатель прекращает действие трудовых договоров со всеми сотрудниками с 31 декабря 2020 года. Глава ГКПЭН пообещал, что комбинат заработает до нового года.