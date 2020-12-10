Новогодних елок для детей в Бишкеке не будет в связи с эпидситуацией. Об этом 24.kg сообщили в управлении социального развития мэрии.

По их данным, управление планирует поздравить 1 тысячу детей с инвалидностью и из малообеспеченных семей. В настоящее время объявлен тендер на новогодние подарки. Райадминистрации также поздравят детей, состоящих у них на учете.

Санитарный врач по общей гигиене Толон Исаков рекомендует кыргызстанцам воздержаться от гуляний и корпоративов. «Новый год — семейный праздник. Правильным будет празднование в узком кругу», — заметил он.

За последние сутки в столице зарегистрировали 120 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии.