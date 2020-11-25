ЦИК может в течение месяца обжаловать решение суда по мандату Текебаева

ЦИК может в течение месяца обжаловать решение административного суда Бишкека о возвращении мандата Омурбеку Текебаеву. Об этом сообщил заместитель Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, постановление Центризбирком еще не получил. «Мы — коллегиальный орган. Как получим — обсудим. Время для обращения в вышестоящую инстанцию есть», — отметил Абдыжапар Бекматов, добавив, что на подачу жалобы дается 30 дней.

Напомним, незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в административный суд Бишкека с требованием признать незаконным решение ЦИК о возвращении Омурбеку Текебаеву депутатского мандата.

По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым. Суд удовлетворил заявление Ормукова.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.