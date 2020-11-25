14:15
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

ЦИК может в течение месяца обжаловать решение суда по мандату Текебаева

ЦИК может в течение месяца обжаловать решение административного суда Бишкека о возвращении мандата Омурбеку Текебаеву. Об этом сообщил заместитель Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

По его словам, постановление Центризбирком еще не получил. «Мы — коллегиальный орган. Как получим — обсудим. Время для обращения в вышестоящую инстанцию есть», — отметил Абдыжапар Бекматов, добавив, что на подачу жалобы дается 30 дней.

Напомним, незрячий поэт Темирлан Ормуков обратился в административный суд Бишкека с требованием признать незаконным решение ЦИК о возвращении Омурбеку Текебаеву депутатского мандата.

По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым. Суд удовлетворил заявление Ормукова.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174420/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
Лишение Текебаева депутатского мандата. Разъяснение административного суда
Омурбек Текебаев назвал лишение его мандата политическим решением суда
Садыр Жапаров рассказал, почему и когда разочаровался в Омурбеке Текебаеве
Незрячий поэт выиграл суд, оспаривая законность выдачи мандата Текебаеву
Это террор против инакомыслия. Партия «Ата Мекен» заявит о нападении в милицию
Неизвестные пришли в штаб «Ата Мекена». Требуют извинений от Омурбека Текебаева
Бекбосун Борубашов попросил не оскорблять авторов новой редакции Конституции
Омурбек Текебаев о новой Конституции: Садыра Жапарова толкают на путь Бакиева
Ресторан оштрафовали за проведение кыз узатуу дочери Омурбека Текебаева
Омурбек Текебаев выдал замуж дочь. Кыз узатуу прошло в ресторане «Фрунзе»
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредитные карты под 22&nbsp;процента. Без залога! Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
25 ноября, среда
14:03
Вместо горячего питания на 180 миллионов сомов продезинфицировали школы Вместо горячего питания на 180 миллионов сомов продезин...
14:03
Жители села Кара-Жыгач жалуются на отсутствие воды
14:01
Избиение шестилетнего ребенка. Генпрокуратура взяла дело под контроль
13:48
Пролонгация кыргызского долга Китаю обойдется в 2,9 миллиарда сомов
13:44
Каким может быть новое здание БГК на месте прокуратуры, показали в мэрии Бишкека