Как живут жители села Сары-Могол, расположенного у подножия пика Ленина

Турецкий фотограф, проживающий в нашей республике, опубликовал фотографии села Сары-Могол Алайского района, перешедшего в начале 2000-х от Таджикистана Кыргызстану.

Село расположено у подножия пика Ленина, высота которого составляет 7 тысяч 134 метра над уровнем моря.

Фотограф Зафер Динжер 24.kg рассказал, что атмосфера там разительно отличается от традиционных сел. Дома построены с учетом постоянных ветров, деревьев нет. Фермерское хозяйство вести невозможно.

Житель Сары-Могола Мирланбек Ташкулов рассказал 24.kg, что живет за счет туристического бизнеса. «Места здесь красивые. В наше село прибывает очень много туристов. Чтобы им было комфортно и интересно находиться в нашей местности, я организовал гостевой дом и музей. Здесь можно познакомиться с нашей историей и культурой», — говорит он.