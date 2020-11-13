Секретарь Совбеза проверил готовность больниц к приему пациентов с COVID-19

Секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев проверил готовность инфекционного отделения Городской клинической больницы № 1 «Семетей» к приему пациентов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в рамках рабочей поездки Рыскелди Мусаев посетил инфекционное отделение ГКБ № 1 и новое здание инфекционного стационара Республиканской инфекционной больницы, где ознакомился с процессом подготовки к приему пациентов с симптомами COVID-19 и внебольничной пневмонии.

По итогам осмотра отмечено, что инфекционное отделение «Семетей» полностью готово к приему пациентов с коронавирусной инфекцией и начнет свою работу уже в ближайшие дни.

Секретарь Совета безопасности также посетил центр по подготовке врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, и проверил наличие необходимых лекарственных средств, находящихся в Национальном госпитале Министерства здравоохранения. Отмечено, что в настоящее время обучение по лечению пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии прошли более 7,5 тысячи медицинских работников.

На сегодня сформирован необходимый запас лекарств и медицинского оборудования на ближайшие два месяца для оказания медико-санитарной помощи населению и покрытия потребностей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.