18:48
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Секретарь Совбеза проверил готовность больниц к приему пациентов с COVID-19

Секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев проверил готовность инфекционного отделения Городской клинической больницы № 1 «Семетей» к приему пациентов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в рамках рабочей поездки Рыскелди Мусаев посетил инфекционное отделение ГКБ № 1 и новое здание инфекционного стационара Республиканской инфекционной больницы, где ознакомился с процессом подготовки к приему пациентов с симптомами COVID-19 и внебольничной пневмонии.

По итогам осмотра отмечено, что инфекционное отделение «Семетей» полностью готово к приему пациентов с коронавирусной инфекцией и начнет свою работу уже в ближайшие дни.

Секретарь Совета безопасности также посетил центр по подготовке врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, и проверил наличие необходимых лекарственных средств, находящихся в Национальном госпитале Министерства здравоохранения. Отмечено, что в настоящее время обучение по лечению пациентов с симптомами коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии прошли более 7,5 тысячи медицинских работников.

На сегодня сформирован необходимый запас лекарств и медицинского оборудования на ближайшие два месяца для оказания медико-санитарной помощи населению и покрытия потребностей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172998/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
В БГК недовольны, что пациентов в госбольницах заставляют платить за рентген
Смерть женщины в горбольнице № 1. Медики прокомментировали случай
Жительница Аламединского района обвиняет врачей горбольницы № 1 в смерти матери
Будущие детсады и поликлиники в жилмассивах появились на электронной карте
Бишкекские клиники не принимают пациентов без городской прописки
Очереди в больнице «Джала». Главврач считает: пациенты сами виноваты
Пациенты жалуются на очереди в Наццентре охраны материнства и детства в «Джале»
Легализация взяток? Перевод на самофинансирование больниц приведет к их развитию
Перевод госклиник на самофинансирование — вынужденная мера
Кто-то тянет на себя одеяло. Депутат о переводе больниц на самофинансирование
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Когда ты&nbsp;не&nbsp;такой, как все. В&nbsp;Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе Когда ты не такой, как все. В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе
В&nbsp;Кыргызстане начинается прием заявлений на&nbsp;временное проживание в&nbsp;России В Кыргызстане начинается прием заявлений на временное проживание в России
Бизнес
MegaCom продолжает расширение и&nbsp;модернизацию сети&nbsp;4G MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
13 ноября, пятница
18:46
Кадровые перестановки в прокуратуре. Назначен заместитель военного прокурора Кадровые перестановки в прокуратуре. Назначен заместите...
18:43
В Сузаке машина упала в обрыв. Скончался водитель
18:29
Секретарь Совбеза проверил готовность больниц к приему пациентов с COVID-19
18:16
Открыта регистрация на конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий»
18:07
Выборы президента. В ЦИК поступило еще два заявления