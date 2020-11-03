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Общество

Новый сквер и детская площадка появились на территории Ленинского района Бишкека

Новый сквер с детской площадкой построили около школы № 74 в Бишкеке.

Как отметил спикер БГК Жаныбек Абиров, ранее к нему обратились жители района с просьбой организовать детскую площадку для детей. «Горожане отмечали, что в районе нет ни сквера, ни общественного места, где можно гулять», — отметил спикер.

Жаныбек Абиров добавил, что это один из самых быстро построенных скверов — на его создание ушло около трех месяцев. «Хотел бы поблагодарить школу, директора, что они поддержали нашу идею. Совместные усилия с мэрией города, управлением капстроительства, акимиатом Ленинского района помогли оперативно построить зону отдыха. Но на этом не будем останавливаться. Весной планируем организовать здесь беседки для более взрослого населения, непереносные постоянные столы для тенниса для молодежи», — отметил он.

Спикер БГК обратился с просьбой к главе районе Чынасылу Чыныбаеву, чтобы до Нового года на территории сквера посадили большую ель. «Чтобы можно было проводить тут праздник, хороводы», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171808/
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