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Общество

Возле памятника Ленину митингует другая группа энергетиков. Требуют законности

Возле памятника Ленину напротив Дома правительства собрались другие сотрудники ОАО «Северэлектро».

По их словам, они не поддерживают ничего, кроме закона. «Мы не сторонники Улана Астаркулова, мы — сторонники закона. Кто-то говорит, что мы провоцируем, но это не так. Мы соблюдаем масочный режим, дистанцию. Никто не кричит, стоим спокойно. Мы хотим, чтобы все вопросы решались в правовом поле. Те, кто вышел к Дому правительства в нашей форме, позорят нас, нельзя так делать», — сказали они.

Отметим, что с восточной стороны Дома правительства снова собрались энергетики. Они по-прежнему требуют вернуть уволенного директора ОАО «Северэлектро» Доскула Бекмурзаева.

28 октября решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171585/
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