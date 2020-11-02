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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Где можно узнать его уровень

С началом отопительного сезона в Бишкеке традиционно повышается уровень загрязнения атмосферного воздуха. Несмотря на то что пока сильных морозов нет, датчики уже фиксируют превышение.

По данным рейтинга крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality, в субботу в Бишкеке воздух был нездоровым. На сайте можно в режиме реального времени наблюдать за его качеством.

Кроме того, ежечасно обновляется информация и с датчика, установленного на территории посольства США в Бишкеке.

Еще один ресурс, где бишкекчане могут узнать, каким воздухом они дышат, — карта с датчиками ОФ «МувГрин».

На всех этих ресурсах указан уровень частиц PV2.5. По нормам ВОЗ их среднесуточный уровень РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и микрокапельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

На сайте Гидрометцентра информация публикуется дважды в день по семи основным загрязнителям: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, пыль общая, мелкодисперсные твердые частицы РМ10 и мелкодисперсные твердые частицы РМ2.5.

Отметим, что проблема загрязнения воздуха в столице не раз поднималась на правительственном уровне. Был разработан план краткосрочных и комплексных мер по улучшению экологического состояния в Бишкеке, однако ситуация кардинально не изменилась.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171544/
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