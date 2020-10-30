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Общество

Мэрия Бишкека продолжает устанавливать видеокамеры в Ленинском районе

Для обеспечения безопасности бишкекчан продолжается установка камер видеонаблюдения на территории Ленинского района. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, еще 70 современных камер с системой распознавания лиц установят на восьми улицах в квадрате, ограниченном улицами Сухомлинова, Джунусалиева, Джаманбаева и проспектом Чингиза Айтматова.

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Уже начали протягивать магистральные кабели между многоэтажными домами. Пульт мониторинга будет установлен в городском отделении милиции (ГОМ) № 2 на улице Джунусалиева, 40.

Ранее на территории Ошского рынка УВД Ленинского района установило 10 камер наружного видеонаблюдения, из них три круговых и семь обычных. Появились фиксаторы и на прилегающих к рынку улицах, в парке имени Фучика. Также в рамках проекта «Безопасный район» в 6-м микрорайоне столицы установили 72 камеры видеонаблюдения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171425/
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