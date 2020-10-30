Бишкекчан приглашают посадить деревья в парке «Адинай»

«Городские парки» приглашают горожан высадить деревья в парке «Адинай». Об этом 24.kg сообщила руководитель муниципального предприятия Калича Умуралиева.

Она отметила, что акция по озеленению начнется завтра, 31 октября, в 10.00.

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«В парке будут поставщики саженцев: Ботанический сад и Институт леса НАН КР, питомник имени Жердева, «АГТ-Азия», «Наш сад». У них можно будет приобрести деревья на свой вкус и карман и тут же посадить в соответствии с дендропланом или передать нам», — отметила она.

Калича Умуралиева отметила, что в парке уже заложена Аллея памяти жертв пандемии COVID-19. «Каждый человек может посадить саженец в память о погибшем», — добавила она.

Напомним, парк назван в честь студентки пятого курса КГМА Адинай Мырзабековой, которая работала добровольцем во временном стационаре, организованном в отеле Discovery. По данным Минздрава, девушка скончалась от двусторонней пневмонии. Она посмертно награждена медалью «Эрдик».

Площадь парка составляет более 8 гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт.