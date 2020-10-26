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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Экс-президент проиграл другим политическим деятелям и партиям в социальных сетях

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков проиграл другим политическим деятелям и партиям в социальных сетях, несмотря на то что был самым активным. Такие данные привел общественный фонд «Центр медиа развития».

В рамках исследования, проведенного указанным фондом и словацкой некоммерческой организацией MEMO 98, специализирующейся на мониторинге СМИ, просматривали социальные сети кыргызского сегмента с июля до дня выборов — 4 октября.

В мониторинге участвовали 46 различных субъектов — политики, политические партии, влиятельные лица, СМИ и официальные органы — с аккаунтами в Facebook и Instagram.

По оценкам в Кыргызстане 2,5 миллиона пользователей социальных сетей — примерно 40 процентов населения. 2,1 миллиона пользователей Instagram и 610 тысяч пользователей Facebook.

Несмотря на более широкую аудиторию Instagram, политическая кампания была сосредоточена преимущественно на FB: в нем за этот период было опубликовано более 11 тысяч 500 постов, а в Instagram — 6 тысяч 623 поста.

Тем не менее посты в Instagram получили почти в семь раз больше реакций — почти 21 миллион по сравнению с 3,2 миллиона на Facebook.

Экс-президент Жээнбеков разместил в Facebook более чем в два раза больше постов, чем кто-либо еще из политических деятелей, но получил значительно меньшее количество реакций. Сыймык Жапыкеев из «Чон казата» получил более 300 тысяч реакций — вдвое больше, чем у экс-президента. Из политических партий наиболее активными были «Биримдик», «Бир Бол» и «Республика», но они не смогли достичь уровня вовлеченности пользователей, как было у «Чон казата».

Похожая история разыгралась в Instagram, где Сооронбай Жээнбеков был самым активным человеком, за ним следовал Жанар Акаев из «Ата Мекена», а на третьем месте был Сыймык Жапыкеев.

Партии «Биримдик», «Бир Бол» и «Республика» также были активными игроками. 211 постов Сооронбая Жээнбекова вызвали 363 тысячи реакций, но по количеству реакций Жанар Акаев (112 постов — 432 тысячи 484 реакции) и Сыймык Жапыкеев (98 — 396 тысяч 32) обошли его.

Хотя «Чон казат» и Сыймыка Жапыкеева можно было считать победителями кампании в социальных сетях, на этот раз партия не набрала достаточно голосов, чтобы пройти в парламент. Однако повторное проведение выборов дает еще один шанс укрепить базу активной поддержки.

Из восьми партий, имеющих официальные страницы в социальных сетях, все использовали платформы платной рекламы на Facebook. Три партии — «Республика», «Бир Бол» и «Ата Мекен» — были наиболее активными в использовании платной рекламы, каждая из которых показала более 200 рекламных роликов.

Партия «Республика» потратила больше средств по сравнению с другими партиями — $12 тысяч. На втором месте — «Бир Бол».

Что касается СМИ, Kaktus Media была наиболее активной в освещении выборов (2 тысячи 816 постов), за ней следуют 24.kg (1 тысяча 671 пост) и Akipress (1 тысяч 334 поста). Кактус Media был самым популярным изданием с более чем 2 миллионами реакций, в то время как kyrgyztoday.kg, «Радио Азаттык» и «СуперИнфо» также получили более 1 миллиона реакций.

Общественный фонд «Центр медиа развития» — это некоммерческая организация, созданная в 2002 году с целью продвижения свободы слова и самовыражения в Кыргызстане. С 2010-го центр проводит мониторинг средств массовой информации в период парламентских и президентских выборов в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170802/
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