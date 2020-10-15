Эксперты Наццентра по предупреждению пыток посетили Фарида Ниязова

Эксперты Национального центра по предупреждению пыток посетили экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова и бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева. Об этом 24.kg сообщили в организации.

По их данным, арестованные на условия содержания не жалуются, на сотрудников — тоже.

Уточняется, что они еще содержатся в ИВС ГУВД столицы. В СИЗО-1 их пока не этапировали. Только Темирлан Султанбеков, которому сегодня Бишкекский городской суд изменил меру пресечения на домашний арест, написал заявление на имя директора НЦПП, где указал, что ему угрожал пытками боец спецназа, а когда его доставили в ИВС, то один из сотрудников милиции его избил.

Отметим, что 12 октября суд избрал меру пресечения Курсану Асанову, активисту Темирлану Султанбекову, экс-руководителю аппарата главы государства Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Их задержали по факту массовых беспорядков, произошедших 9 октября.