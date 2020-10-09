В Бишкеке у железнодорожного вокзала собираются участники марша против ОПГ

В Бишкеке в сквере напротив железнодорожного вокзала собираются участники мирного марша «Мы против криминала!» На месте уже собралось около 500 человек. Люди продолжают подходить.

По словам одной из участниц акции Назгуль Турдубековой, собравшиеся планируют колонной пройти по бульвару Эркиндик до площади Ала-Тоо, где сделают заявление.

«Мы видим, как сегодня Кыргызстан находится под властью криминала. Всюду происходят рейдерские захваты частных и государственных учреждений. Мы требуем, чтобы все ответственные за происходящее понесли наказание, требуем прекратить произвол», — сказала она.