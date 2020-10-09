14:35
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке у железнодорожного вокзала собираются участники марша против ОПГ

В Бишкеке в сквере напротив железнодорожного вокзала собираются участники мирного марша «Мы против криминала!» На месте уже собралось около 500 человек. Люди продолжают подходить.

По словам одной из участниц акции Назгуль Турдубековой, собравшиеся планируют колонной пройти по бульвару Эркиндик до площади Ала-Тоо, где сделают заявление.

«Мы видим, как сегодня Кыргызстан находится под властью криминала. Всюду происходят рейдерские захваты частных и государственных учреждений. Мы требуем, чтобы все ответственные за происходящее понесли наказание, требуем прекратить произвол», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168480/
просмотров: 1526
Версия для печати
Материалы по теме
Пеший марш против ОПГ пройдет в Бишкеке
Аманкулов обратился в ГКНБ на провокации, а на него написали заявление активисты
В Бишкеке проходит мирный марш за независимость Кыргызстана
В Бишкеке неизвестные разогнали женский марш солидарности
Соблюдая правила — сохраняем жизнь. В Бишкеке прошел марш памяти жертв ДТП
Как на юге Кыргызстана отметили дни флага и ак-калпака
Марш против кражи невест. Мэрия считает, что акция создаст неудобства горожанам
Мавлян Аскарбеков: Мы 25 лет ждем честных выборов
Активисты не будут проводить марш «За честные выборы». Запретил суд
ЛОВЗ прошли маршем, чтобы видели: они есть и их много
Популярные новости
События 6&nbsp;октября в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
События 7&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 7 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
События 8&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас События 8 октября в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
9 октября, пятница
14:26
Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здания Дома правительства Журналисту «Азаттыка» угрожали во время митинга у здани...
14:24
ЦИК назначит повторные выборы в Жогорку Кенеш до 6 ноября
14:17
В Бишкеке у железнодорожного вокзала собираются участники марша против ОПГ
14:13
Кубатбек Боронов не будет исполнять обязанности премьер-министра
14:10
У Театра оперы и балета собираются сторонники Омурбека Бабанова