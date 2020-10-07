Красный Полумесяц дежурит на площади Ала-Тоо, а также объявил сбор для больниц

Команда волонтеров и сотрудников Красного Полумесяца находится на площади Ала-Тоо для оказания доврачебной помощи тем, кто нуждается и для возможной госпитализации. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, обученные волонтеры установили палатки в местах скопления людей и готовы помогать.

«С 5 октября волонтеры дежурят в местах скопления людей по всей стране, оказывая первую помощь пострадавшим. Командой реагирования на бедствия в Бишкеке осмотрено и госпитализировано более 250 человек. Работа продолжается», — отметили в Красном Полумесяце.

Кроме того, Красный Полумесяц объявил сбор средств в помощь больницам, особенно травмпунктам. При поддержке партнеров 6 и 7 октября уже предоставлены медикаменты и перевязочные материалы для БНЦТиО. Помочь можно, пополнив баланс «Элсом» (код агента 03407 или пополнив счет 0502300190).

«В центрах крови наблюдается острая нехватка донорской крови, мы призываем неравнодушных граждан сдать кровь и пополнить запасы больниц», — добавили в организации.