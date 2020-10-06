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Общество

В центр Бишкека привозят воду и еду для митингующих

Фото из соцсетей. Вода и хлеб для митингующих

Кыргызстанцы продолжают привозить еду и воду для поддержки митингующих. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На площади Ала-Тоо установили небольшой столик. Там есть бутылки с водой, хлеб, булочки. Их раздают тем, кто сейчас собрался на площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167793/
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