В центр Бишкека привозят воду и еду для митингующих

Фото из соцсетей. Вода и хлеб для митингующих

Кыргызстанцы продолжают привозить еду и воду для поддержки митингующих. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

На площади Ала-Тоо установили небольшой столик. Там есть бутылки с водой, хлеб, булочки. Их раздают тем, кто сейчас собрался на площади.