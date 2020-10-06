09:43, 06 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
В центр Бишкека привозят воду и еду для митингующих
09:43, 06 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото из соцсетей. Вода и хлеб для митингующих
Кыргызстанцы продолжают привозить еду и воду для поддержки митингующих. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
На площади Ала-Тоо установили небольшой столик. Там есть бутылки с водой, хлеб, булочки. Их раздают тем, кто сейчас собрался на площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167793/
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