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Общество

Кыргызстанцев приглашают в парк Здоровья, чтобы сдать кровь

Сегодня, 26 сентября, с 9.00 до 14.00 в парке Здоровья пройдет мероприятие, посвященное Дню донора крови Кыргызстана. Об этом сообщило городское управление здравоохранения мэрии Бишкека.

Отмечается, что любой желающий сможет стать донором — сдать кровь.

«Вопрос о необходимости донорской крови всегда актуален», — подчеркнули в управлении.

Кроме того, желающие смогут измерить артериальное давление, узнать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет предотвратить развитие гипертонической и других болезней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166486/
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