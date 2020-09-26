Кыргызстанцев приглашают в парк Здоровья, чтобы сдать кровь

Сегодня, 26 сентября, с 9.00 до 14.00 в парке Здоровья пройдет мероприятие, посвященное Дню донора крови Кыргызстана. Об этом сообщило городское управление здравоохранения мэрии Бишкека.

Отмечается, что любой желающий сможет стать донором — сдать кровь.

«Вопрос о необходимости донорской крови всегда актуален», — подчеркнули в управлении.

Кроме того, желающие смогут измерить артериальное давление, узнать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет предотвратить развитие гипертонической и других болезней.