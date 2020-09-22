9 тысячам 600 абонентам ОАО «Северэлектро» отключило электроэнергию за долги

ОАО «Северэлектро» за долги отлючило от электроэнергии 9 тысяч 600 абонентов. Об этом 24.kg сообщили в компании.

По ее данным, после отключения около восьми тысяч погасили задолженности.

«23 и 24 сентября «Северэлектро» начнет отключать небытовых абонентов — коммерческие организации. Планируем отрезать электричество 2 тысячам 700 компаниям. Во избежание отключения электроснабжения призываем абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно», — проинформировали редакцию.

Напомним, акционерное общество начало отключать бытовых абонентов 17 сентября.