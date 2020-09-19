В Минтруда напомнили, кто может получить пособие «уй-булого комок»

Нуждающиеся кыргызстанцы, имеющие детей до 16 лет, могут обратиться за получением ежемесячного пособия «уй-булого комок». В Министерстве труда и социального развития рассказали порядок оформления и получения пособия.

По его данным, пособие может получить семья, в которой есть дети до 16 лет, и чей месячный доход на человека ниже гарантированного минимального дохода — 1 тысячи сомов.

При назначении «уй-булого комок» учитывают заработную плату, стипендии, доходы от предпринимательства (на основании справки налоговых органов), земли, приусадебного участка, сельскохозяйственных животных (на основании справки айыл окмоту) и другие. Все виды пенсий, госпособия, пособия на погребение, по беременности и родам, по безработице и другие не учитывают.

Размер «уй-булого комок» — 810 сомов. Если семья проживает в высокогорных, отдаленных или труднодоступных селах, где установлены районные коэффициенты, пособие выплачивают с их учетом.

Для получения пособия один из родителей или опекун должен обратиться в управление труда и социального развития по месту фактического проживания, при этом прописка не имеет значения. Заявитель должен иметь при себе паспорт, свидетельства о рождении детей, сведения о совокупном доходе семьи, банковские реквизиты.

Ежемесячное пособие назначают на один год.

На детей, находящихся на полном государственном обеспечении, пособие не назначают.

«Уй-булого комок» выплачивают через банки, а в тех населенных пунктах, где нет банков, — через почтовые отделения.