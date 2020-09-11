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Общество

Больше полумиллиарда сомов должны за электроэнергию абоненты ОАО «Северэлектро»

Задолженность за электроэнергию абонентов ОАО «Северэлектро» составляет 500 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, «Северэлектро» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно, потому что с 14 сентября акционерное общество приступит к поэтапному ограничению подачи электричества.

«Компания продолжает работы по подготовке энергооборудования и сетей к успешному прохождению зимнего периода, и основная часть от сбора платежей идет на ремонт электрооборудования», — рассказали в акционерном обществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164787/
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