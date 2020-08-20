Верховный суд лишил государственного адвоката Текебаева лицензии

Государственному адвокату лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева Эльмире Чоноевой суд приостановил лицензию. Об этом 24.kg рассказала юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, решение принял Верховный суд, поддержав таким образом постановление Бишкекского горсуда, который в свою очередь отменил решение Ленинского райсуда. Оно было в пользу Чоноевой.

В ноябре 2018 года действие лицензии Эльмиры Чоноевой комиссия по этики Совета адвокатуры приостановила на два года. Но юрист не согласилась с этим и обжаловала решение в суде.

Адвоката Эльмиру Чоноеву, напомним, суд обязал до назначения пересмотра дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова представлять их интересы. Но политики тогда заявляли, что не согласны с тем, чтобы их интересы представлял госадвокат. У обоих была защита. Оба сомневались в объективности и компетенции защитника от государства.