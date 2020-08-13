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Общество

Паркинг на улице Шопокова. Мэрия Бишкека не может повлиять на арендатора

По работе платной парковки на улице Шопокова поступает много нареканий со стороны горожан, но мэрия Бишкека никаких мер не может принять, поскольку там работает частная компания.

Как отметил на онлайн-брифинге глава муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Вахтанг Алаков, отрезок улицы Шопокова от проспекта Жибек Жолу до улицы Московской в 2016 году был передан на пять лет в аренду компании «Паркинг.kg» для организации парковочно-стояночного бизнеса.

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«Учитывая права предпринимателей, муниципалитет не может вмешиваться в их деятельность. Компания сама может регулировать цены, мы не можем влиять на их финансово-экономическую деятельность. Только если в кол-центр мэрии или нам поступают жалобы, мы выезжаем и разбираемся», — отметил он.

По его словам, ежегодно компания выплачивает 2,35 миллиона сомов за аренду земли.

Начальник управления земельных ресурсов Азамат Сагындык уулу добавил, что сейчас идут судебные разбирательства между мэрией и компанией.

«Одна из причин подачи иска — по конкурсному предложению, договору они должны были в течение шести месяцев установить систему автоматизированного управления парковочными местами. Это не было сделано. До сих принимают оплату наличными», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162397/
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