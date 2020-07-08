Штормовое предупреждение. Грозы, дожди, в горах снег

В Кыргызстане 9-11 июля ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, местами возможен град. Ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны селевые явления.