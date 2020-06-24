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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Старая техника и дырявые рукава. Из-за COVID не могут обновить пожарные машины

Из-за вспышки коронавируса обновление пожарных машин затягивается. Об этом 24.kg сообщил начальник управления МЧС по городу Бишкеку Адильбек Чаргынов.

По его словам, в настоящее время в боевом расчете 32 единицы техники (автоцистерны, аварийно-спасательные машины), из них 11 — в ремонте. Эти машины уже отработали положенный по документам срок эксплуатации.

«Уже давно в планах обновление техники, есть договоры с Турцией, Китаем. Что-то — грантовая помощь, что-то — в кредит. Плюс Корейское агентство по сотрудничеству (КOICA) должно было весной 2020-го начать строительство новой пожарной части в столице и укомплектовать ее спецтехникой, автолестницами. Проектировочные документы подготовили, ждем. Рассчитывали к концу 2020 года полностью обновиться, но пандемия во всем мире немного затормозила этот процесс. Надеемся, что в 2021-м автопарк все-таки будет другой», — сказал Адильбек Чаргынов.

Отметим, что читатель 24.kg обратил внимание на недавнее ДТП с мотоциклом. «Приехали пожарные, а шланги дырявые, одному огнеборцу пришлось встать на рукав. После того как огонь потушили, их машина сломалась, на подмогу приехала другая», — сообщил он.

В УМЧС проблему признают. Рукава, по их данным, последний раз обновляли в 2018 году.

«Но при первом же пожаре абсолютно новый пожарный рукав может быть порван (расплавленный металл капнет, острые концы металлических конструкций заденут и другое). Большого запаса рукавов по республике, к сожалению, нет. Но я не скажу, что все они в ужасном состоянии, мы стараемся пользоваться ими максимально аккуратно», — подчеркнул Адильбек Чаргынов.

«Конечно, я понимаю пострадавших. Им хочется, чтобы при тушении пожаров все было безупречно. Но зачастую жалобы преувеличены, говорят, что большая часть потока воды уходит в дырки в рукавах. Нет, такие рукава автоматически списываются и дальнейшей эксплуатации не подлежат», — заверил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157228/
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