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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть

Если к середине июля в Бишкеке не будет спада заражения коронавирусом, то город будет закрыт. Об этом 24.kg сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев.

Он подчеркнул, что это его личное мнение. «Заболеваемость растет. Люди не соблюдают санитарные требования. Надо разорвать эту цепь», — отметил Балбак Тулобаев.

Добавим, что это не первое подобное заявление руководителя аппарата. Ранее он пригрозил закрытием столицы, если ситуация будет усугубляться. Но Кубатбек Боронов заявил, что пока в планах введения ограничений нет.

За весь период по стране зарегистрировано 3 тысячи 519 случаев заражения COVID-19, в Бишкеке — 1 тысяча 242
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157117/
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