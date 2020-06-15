Руководитель аппарата мэрии Бишкека пригрозил закрытием столицы

Если эпидситуация в Бишкеке будет ухудшаться, город закроют снова. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев.

Он дал последнее предупреждение владельцам точек общепитов, рынков и транспортных предприятий. «Пеняйте на себя! Если не будете соблюдать санитарные правила, вы пожалеете. В случае ухудшения эпидситуации закроем город. Носите маски и мойте руки», — заявил чиновник.

Напомним, что в Кыргызстане за сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом.

За весь период зараженных COVID-19 зарегистрировано 2 тысячи 372. Выздоровели — 1 тысяча 813.